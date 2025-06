Dal bungalow-palafitta in giardino alla casa fantasma Ecco quando la vacanza si rivela un incubo

Dal bungalow sul lago alle case infestate, il mondo delle vacanze nasconde insidie sempre più imprevedibili. Con l’arrivo della stagione estiva, cresce anche il rischio di truffe e brutte sorprese per i viaggiatori. Dalle prenotazioni fuori piattaforma alle case fantasma, è fondamentale conoscere le trappole per tutelarsi e trasformare ogni viaggio in un’esperienza piacevole e sicura. Ma come riconoscere i segnali di un’imboscata e partire sereni? Scopriamolo insieme.

Firenze, 25 giugno 2025 – Dalla casa fantasma alla prenotazione fuori piattaforma. Con l'avvio della stagione delle vacanze, aumentano anche le truffe legate al mondo del turismo. Red sign hanging at the glass door of a shop saying in Italian "Chiuso per ferie", meaning in English "Closed for holiday". Sono sempre di più le persone senza scrupoli che si fanno beffe di chi sogna di rigenerarsi un po' dopo mesi di lavoro e di fatiche. Solo dal primo aprile al 31 maggio scorsi, agli sportelli della Federconsumatori Toscana si sono rivolte 209 persone. Un numero impressionante, che fotografa l'altra faccia della bella stagione.

