Dal 3 al 31 luglio a Pomigliano d’Arco la sesta edizione de I Miti – Teatro Festival

Dal 3 al 31 luglio, Pomigliano d'Arco ospita la sesta edizione di “I Miti” – Teatro Festival, un evento imperdibile che trasforma il suggestivo Giardino dei Miti in un palcoscenico di emozioni. Con grandi nomi come Debora Caprioglio, Saverio La Ruina e la compagnia Coffee Brecht, questa rassegna promette di affascinare e coinvolgere il pubblico con uno spettacolo dopo l’altro. Preparatevi a vivere un’estate all’insegna del teatro e della cultura!

NAPOLI – Debora Caprioglio, Saverio La Ruina, Antonella Morea, Irma Ciaramella, Pietro Faiella, la compagnia Coffee Brecht e Paola Maria Cacace saranno i protagonisti della sesta edizione de “I Miti” – Teatro Festival, in programma dal 3 al 31 luglio nella suggestiva cornice del Giardino dei Miti, in via M.R. Imbriani 93 a Pomigliano d’Arco. La rassegna, da un’idea di Totò Caprioli e con la direzione artistica di Francesco M. Cordella, è stata presentata questa mattina, presso lo storico Gran Caffè Gambrinus di Napoli. Alla conferenza stampa sono intervenuti Totò Caprioli, patron del festival, e Francesco Maria Cordella, attore, regista e docente universitario, da quest’anno nuovo direttore artistico della manifestazione. 🔗 Leggi su Primacampania.it