Dal 3 al 31 luglio a Pomigliano d’Arco la sesta edizione de I Miti – Teatro Festival

Dal 3 al 31 luglio, il Giardino dei Miti a Pomigliano d’Arco si trasforma nel cuore pulsante della scena teatrale con la sesta edizione de “I Miti” – Teatro Festival. Un’occasione unica per immergersi in spettacoli coinvolgenti e incontri con grandi artisti, tra innovazione e tradizione. La rassegna, ideata da Totò Caprioli e curata artisticamente da Francesco M. Cordella, promette di emozionare e sorprendervi. Non perdete questa straordinaria esperienza culturale!

NAPOLI – Debora Caprioglio, Saverio La Ruina, Antonella Morea, Irma Ciaramella, Pietro Faiella, la compagnia Coffee Brecht e Paola Maria Cacace saranno i protagonisti della sesta edizione de “I Miti” – Teatro Festival, in programma dal 3 al 31 luglio nella suggestiva cornice del Giardino dei Miti, in via M.R. Imbriani 93 a Pomigliano d’Arco. La rassegna, da un’idea di Totò Caprioli e con la direzione artistica di Francesco M. Cordella, è stata presentata questa mattina, presso lo storico Gran Caffè Gambrinus di Napoli. Alla conferenza stampa sono intervenuti Totò Caprioli, patron del festival, e Francesco Maria Cordella, attore, regista e docente universitario, da quest’anno nuovo direttore artistico della manifestazione. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Dal 3 al 31 luglio a Pomigliano d’Arco la sesta edizione de “I Miti” – Teatro Festival

In questa notizia si parla di: luglio - pomigliano - arco - sesta

Dal 3 al 31 luglio a Pomigliano d’Arco la sesta edizione de “I Miti” – Teatro Festival - Dal 3 al 31 luglio, Pomigliano d'Arco ospita la sesta edizione di “I Miti” – Teatro Festival, un evento imperdibile che trasforma il suggestivo Giardino dei Miti in un palcoscenico di emozioni.

A Pomigliano d'Arco la VI edizione del Festival «I Miti»; Pomigliano, al via il festival “I nostri Miti”; Teatro, riti e visioni nel cuore di Pomigliano: presentata la VI edizione del Festival “I Miti” -.

Presentata la VI edizione del Festival “I Miti” di Pomigliano d’Arco: teatro come rito, memoria e innovazione - In questo ciclo continuo si fonda il nostro rinnovamento” ... ilgazzettinovesuviano.com scrive

Teatro, riti e visioni nel cuore di Pomigliano: presentata la VI edizione del Festival “I Miti” - NAPOLI – Al Gran Caffè Gambrinus di Napoli è andata in scena la conferenza stampa di presentazione della sesta edizione del Festival “I Miti”, che animerà Teatro, riti e visioni nel cuore di Pomiglian ... Lo riporta marigliano.net