Dal 1 luglio 2025 cambiano le tariffe del trasporto pubblico a Roma | quali biglietti costeranno di più

A partire dal 1° luglio 2025, Roma introduce importanti novità nel sistema di trasporto pubblico: mentre il prezzo del biglietto singolo rimane stabile, quelli giornalieri e settimanali aumentano. Scopri quali tariffe cambieranno e come pianificare al meglio i tuoi spostamenti nella Capitale, garantendoti sempre il massimo risparmio. Continua a leggere per essere aggiornato sulle nuove tariffe Metrebus/Atac!

Le nuove tariffe dei biglietti MetrebusAtac a partire dal 1 luglio 2025: il prezzo del biglietto singolo resterà invariato, ma quelli giornalieri e settimanali subiranno un aumento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: luglio - tariffe - biglietti - cambiano

Accise sui carburanti, da oggi le nuove tariffe: il diesel costerà di più, la benzina di meno. Ecco come cambiano i prezzi - Da oggi entrano in vigore le nuove tariffe delle accise sui carburanti, con il diesel che subisce un aumento di 1,5 centesimi al litro, mentre la benzina beneficerà di una riduzione corrispondente.

Dal 1° luglio 2025 cambiano le tariffe Metrebus. Una scelta che non tocca chi si muove ogni giorno, ma che impatta gli utenti saltuari. Approfondimento completo https://odisseaquotidiana.com/2025/06/aumento-metrebus-nuove-tariffe-trasporto-pubblivo-r Vai su X

ANCHE A REGGIO EMILIA ARRIVANO I NUOVI BIGLIETTI DEL BUS CON QR CODE Il nuovo sistema di bigliettazione sostituirà progressivamente i vecchi biglietti magnetici. La tecnologia a QR code permette una modalità di pagamento innovativa, più pratic Vai su Facebook

Dal 1 luglio 2025 cambiano le tariffe del trasporto pubblico a Roma: quali biglietti costeranno di più; Sosta, da luglio si cambia. Diamanti e Rampari, aumentano le tariffe; L'aumento del prezzo dei biglietti Atac scatta da luglio: quali sono le nuove tariffe e cosa cambia.

L'aumento del prezzo dei biglietti Atac scatta da luglio: quali sono le nuove tariffe e cosa cambia - Fanpage.it - L'aumento di prezzo dei biglietti di Atac per bus, tram e metro era nell'aria da più di un anno. Secondo fanpage.it

SCATTA LA STANGATA – Dal 1° luglio aumentano i biglietti di bus e metro: paghi fino al 50% in più | La Capitale è in tilt - Manca poco per l'aumento dei prezzi dei biglietti degli autobus e treni. Da romait.it