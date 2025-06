Daisy Edgar-Jones sarà protagonista di un nuovo film tratto da Ragione e sentimento

Daisy Edgar-Jones, star di successo nota per la sua interpretazione in "Normal People", si prepara a conquistare ancora il pubblico con un nuovo film ispirato al celebre romanzo di Jane Austen, "Ragione e sentimento". Prodotto da Focus Features e Working Title Films, questo progetto promette di rivivere le emozioni e le sfumature di un classico intramontabile, già reso indimenticabile da adattamenti passati come "Orgoglio e pregiudizio" ed "Emma". La grande attesa è ormai scoppiata: preparatevi a un nuovo capolavoro romantico.

L'attrice Daisy Edgar-Jones sarà protagonista di un nuovo film ispirato al classico della letteratura Ragione e sentimento, scritto da Jane Austen. Daisy Edgar-Jones sarà la protagonista di un nuovo film tratto dal romanzo Ragione e sentimento scritto da Jane Austen. Il progetto sarà prodotto da Focus Features e Working Title Films che, in passato, avevano già collaborato in occasione di Orgoglio e pregiudizio ed Emma, arrivato nelle sale nel 2020. Cosa racconta Ragione e sentimento Al centro della trama ci sono le sorelle Elinor (ruolo affidato a Daisy Edgar-Jones) e Marianne Dashwood, dalla personalità e dalle scelte molto diverse. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Daisy Edgar-Jones sarà protagonista di un nuovo film tratto da Ragione e sentimento

In questa notizia si parla di: daisy - edgar - jones - sarà

Denzel Washington star di un nuovo thriller Netflix accanto a Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones - Denzel Washington torna sul grande schermo in un avvincente thriller per Netflix, intitolato "Here Comes the Flood".

Translate postCi avevo visto giusto, in effetti. Daisy Edgar-Jones sarà Elinor nel nuovo film tratto da RAGIONE E SENTIMENTO, per la regia di Georgia Oakley (Blue Jean) e prodotto da Focus Features e Working Title. A scrivere questo adattamento di "Sense Vai su X

Daisy Edgar-Jones sarà protagonista di un nuovo film tratto da Ragione e sentimento; Ragione e Sentimento: annunciato il nuovo film con Daisy Edgar-Jones; Daisy Edgar-Jones Protagonista del Nuovo Adattamento di Ragione E Sentimento.