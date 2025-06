Daisy Edgar-Jones sarà protagonista del nuovo film Ragione e sentimento

Sentimento” è un capolavoro senza tempo che continua a emozionare e affascinare nuove generazioni. Ora, con Daisy Edgar-Jones nel ruolo di protagonista, il classico di Jane Austen prende vita in una veste moderna e coinvolgente. La produzione promette di rivisitare questa storia intramontabile con un tocco fresco e originale, dando nuova linfa a un racconto che ha saputo conquistare il cuore di milioni. Preparatevi a riscoprire l’amore e i sentimenti attraverso una versione rinnovata e avvincente.

Daisy Edgar-Jones sarà la protagonista del remake di “Ragione e sentimento”, attualmente in lavorazione presso la Focus Features. Georgia Oakley dirigerà la nuova versione del classico di Jane Austen, con Diana Reid che si occuperà dell’adattamento della sceneggiatura. Tim Bevan ed Eric Fellner della Working Title Films produrranno il film insieme a India Flint della November Pictures e Jo Wallett. Pubblicato originariamente nel 1811, “Ragione e sentimento” è stato il primo romanzo di Austen, che in seguito scrisse classici letterari come “Orgoglio e pregiudizio” o “Emma”. La storia di “Ragione e sentimento” segue le sorelle Elinor (Edgar-Jones) e Marianne Dashwood, che affrontano amore, perdita e incertezza finanziaria mentre sono costrette a lasciare la tenuta di famiglia nel Sussex. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Daisy Edgar-Jones sarà protagonista del nuovo film “Ragione e sentimento”

