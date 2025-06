Daisy Edgar-Jones protagonista del nuovo adattamento di Ragione e Sentimento

Daisy Edgar-Jones, volto noto e apprezzato per la sua autenticità e talento, sarà la protagonista del nuovo adattamento di “Ragione e Sentimento”, una rivisitazione fresca e moderna del classico di Jane Austen. Con una sceneggiatura di Diana Reid e la direzione di Georgia Oakley, il progetto promette di catturare ancora una volta l’essenza delle emozioni umane. Un casting di eccellenza che rende questa produzione imperdibile. La domanda è: quale nuova interpretazione ci riserverà?

Daisy Edgar-Jones sarà la protagonista del remake di “ Ragione e sentimento “, in lavorazione presso Focus Features. Georgia Oakley (“Blue Jean”) dirigerà la nuova versione del classico di Jane Austen, con Diana Reid che adatterà la sceneggiatura. Tim Bevan ed Eric Fellner della Working Title Films saranno i produttori, insieme a India Flint della November Pictures e Jo Wallett. Originariamente pubblicato nel 1811 con il titolo “ By a Lady “, “ Ragione e sentimento ” è stato il primo romanzo di Austen. La storia di “ Ragione e sentimento ” segue le sorelle Elinor ( Edgar-Jones ) e Marianne Dashwood, costrette ad abbandonare la tenuta di famiglia nel Sussex, tra amore, perdita e incertezza finanziaria. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: daisy - edgar - jones - protagonista

Denzel Washington star di un nuovo thriller Netflix accanto a Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones - Denzel Washington torna sul grande schermo in un avvincente thriller per Netflix, intitolato "Here Comes the Flood".

Ragione e Sentimento: annunciato il nuovo film con Daisy Edgar-Jones; Gucci chiama Daisy Edgar-Jones come volto della nuova campagna Lido; Denzel Washington star di un nuovo thriller Netflix accanto a Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones.

Daisy Edgar-Jones protagonista della nuova trasposizione di Ragione e Sentimento - Jones sarà Elinor Dashwood nella nuova trasposizione di "Ragione e Sentimento", diretta da Georgia Oakley, che esplorerà le avventure delle sorelle Dashwood nel Sussex. Segnala ecodelcinema.com

Ragione e sentimento, Daisy Edgar Jones star del nuovo adattamento da Jane Austen - Jones sarà la protagonista della nuova trasposizione cinematografica di Ragione e sentimento (Sense ... Secondo msn.com