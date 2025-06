Dai bimbi agli adolescenti | oltre mille studenti incontrati dalla PolStrada per parlare di sicurezza stradale

Dai bimbi agli adolescenti, oltre mille studenti hanno incontrato la Polizia di Stato di Forlì per approfondire il tema cruciale della sicurezza stradale. Un impegno costante che, anche al termine dell’anno scolastico, testimonia l’importanza di educare le nuove generazioni alla prudenza e alla responsabilità. Perché insegnare fin da piccoli a rispettare le regole significa costruire un futuro più sicuro per tutti, e questa è una sfida che la nostra comunità non può permettersi di perdere.

L’anno scolastico si è appena concluso e anche per la Polizia di Stato di Forlì, da sempre presente sui banchi di scuola per parlare della sicurezza stradale, è tempo di bilanci. Il personale della Polizia Stradale di Forlì e di Bagno di Romagna ha tenuto incontri in 20 scuole di ogni ordine e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

