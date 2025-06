Dacia tradizione e appartenenza La partnership con l’Ambasciata di Romania in Italia

Un ritorno simbolico a casa, alle proprie origini. Con una nuova partnership tra Dacia Italia e l’ Ambasciata di Romania in Italia, il brand automobilistico riscopre e celebra le sue radici, rinsaldando il legame con la terra in cui tutto è cominciato. Nata nel 1966 e oggi parte del gruppo Renault, Dacia è cresciuta mantenendo un’identità forte e autentica, profondamente legata alla Romania, dove batte ancora il cuore della sua produzione. La serata-evento, ospitata nei giardini dell’Ambasciata a Roma, non è stata solo un incontro tra istituzioni e impresa: è stata la celebrazione di un legame che attraversa decenni, valicando confini e generazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dacia, tradizione e appartenenza. La partnership con l’Ambasciata di Romania in Italia

