Da un incidente alla rivoluzione | la storia di Giorgio Tabellini e della sua azienda

Dal caos di un incidente alla nascita di una rivoluzione industriale: questa è la straordinaria storia di Giorgio Tabellini, fondatore della Pei, Protezioni Elaborazioni Industriali. Il 1° ottobre 1969 segnò un punto di svolta quando, da semplice capofficina, si trovò a testare una nuova macchina, dando inizio a un viaggio imprenditoriale che avrebbe portato la sua azienda a diventare una multinazionale con sedi in tutto il mondo. Una storia di passione, determinazione e visione che continua ancora oggi.

C’è un prima e un dopo nella vita di Giorgio Tabellini, fondatore e presidente della Pei, Protezioni elaborazioni industriali e la data in questione è il Primo ottobre 1969. L’imprenditore bolognese, 82 anni, a capo di un’azienda multinazionale italiana con sedi produttive in Italia, Germania, Serbia e Brasile, ai tempi era solo un ex tornitore divenuto poi capofficina. Era arrivata una nuova macchina in azienda e toccò a lui provarla per primo. La provò una prima volta e alla seconda la sua mano vi rimase dentro. “Lo sconforto però - racconta lui - durò pochissimo. Capii soltanto, fin da subito, che la mia vita sarebbe cambiata radicalmente, e che appena uscito dall’ospedale sarei tornato a studiare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Da un incidente alla rivoluzione: la storia di Giorgio Tabellini e della sua azienda

