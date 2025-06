Da Trump uno stop ai camionisti stranieri | chi non sa l’inglese non può guidare i tir

In un mondo sempre più globalizzato, le nuove misure di Donald Trump puntano a rafforzare la sicurezza stradale negli Stati Uniti, imponendo che i camionisti stranieri parlino inglese per poter guidare i tir americani. Una mossa decisa, che suscita reazioni e riflessioni sul futuro della mobilità e dell'integrazione. Ma cosa significa realmente questa decisione? Scopriamolo insieme, analizzando tutti gli aspetti di questa importante novità.

Roma, 25 giugno 2025 - Chi non sa l'inglese non può guidare i tir americani. Donald Trump, sempre più paterno nel suo ruolo di presidente (Oggi anche il segretario generale della Nato, Mark Rutte, lo ha chiamato "daddy", "paparino"), ha firmato un ordine esecutivo che impone l'uso dell'inglese ai camionisti che circolano negli Stati Uniti. Per aumentare la sicurezza stradale . L'amministrazione Usa punta così a migliorare la sicurezza stradale, ma il modo in cui lo fa potrebbe dar vita a discriminazioni e licenziamenti. Il documento recita che gli autisti dei mezzi pesanti che non leggono e non parlano la lingua in modo competente saranno considerati inadatti al servizio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Da Trump uno stop ai camionisti stranieri: chi non sa l’inglese non può guidare i tir

In questa notizia si parla di: inglese - trump - camionisti - guidare

Portavoce iraniano sfida Trump in inglese, 'biscazziere' - In un gesto di fermezza e determinazione, il portavoce militare iraniano Ebrahim Zolfaghari si rivolge in inglese a "Gambler Trump" durante il briefing odierno, inviando un chiaro avvertimento: "Tu hai iniziato questa guerra, noi la finiremo.

Da Trump uno stop ai camionisti stranieri: chi non sa l’inglese non può guidare i tir; Il nuovo ordine esecutivo di Trump: “I camionisti devono conoscere l’inglese”; Non parli inglese e lavori come camionista negli Stati Uniti? Ecco cosa dovresti fare se vieni fermato dalla polizia.

Da Trump uno stop ai camionisti stranieri: chi non sa l’inglese non può guidare i tir - Il presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine esecutivo che impone ai guidatori di mezzi pesanti al conoscenza della lingua inglese, no a traduttori o app. Si legge su msn.com

Forfait dei camionisti, non vogliono guidare in Italia per timore del coronavirus - Cronaca - Agenzia ANSA - "Si registrano le prime conseguenze extra sanitarie dovute alla diffusione del Coronavirus: un mezzo pesante, proveniente dalla Germania, che avrebbe dovuto consegnare materiali a Gorizia per i ... Lo riporta ansa.it