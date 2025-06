Da Stravinskij agli Iron Maiden | le citazioni più sorprendenti dei Pinguini Tattici Nucleari

Da Stravinskij agli Iron Maiden, le citazioni sorprendenti dei Pinguini Tattici Nucleari ci portano in un viaggio tra musica classica, rock e pop internazionale. Stasera, sul palco fiorentino, la band bergamasca conquista il pubblico con il suo universo sonoro unico e coinvolgente. In un’epoca in cui i giovani si avvicinano alle leggende del passato, i Pinguini sanno come far rivivere le emozioni di Hendrix e oltre, regalando un’esperienza indimenticabile a tutti gli spettatori.

Stasera sul palco fiorentino, la band bergamasca porta il suo universo sonoro fatto di omaggi, dalla musica classica al rock, passando per il pop internazionale. Se di questi tempi un ragazzino o una ragazzina si rivolge al padre chiedendo chi era Hendrix e che significa spaccare come faceva lui. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

