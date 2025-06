Da Serraglio a Serraglio le foto della corsa solidale

Da Serraglio a Serraglio, il cuore di Prato batte forte con la corsa solidale. Il Comitato Uisp e l’Associazione Almanacco hanno dato vita a un evento che unisce sport e solidarietà, raccogliendo fondi per una causa importante. Martedì 24 giugno, i partecipanti si sono riuniti sul playground del Serraglio, dimostrando come una semplice corsa possa fare la differenza. E il ricavato sarà destinato a [obiettivo specifico], rafforzando il senso di comunità e speranza.

Prato, 25 giugno 2025 – Il Comitato Uisp di Prato, in collaborazione con l’Associazione Almanacco, ha rilanciato l’iniziativa “Prato per la vita” con un nuovo appuntamento podistico all’insegna della solidarietà. Da Serraglio a Serraglio, le foto Martedì 24, dal playground del Serraglio, ha preso il via una nuova manifestazione benefica con una quota di iscrizione simbolica di 2 euro. L’intero ricavato, al netto delle spese organizzative, sarà devoluto a due importanti realtà del territorio: l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e la Vagamonti APS, associazione impegnata nel supporto alle persone con deficit motori temporanei o permanenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da Serraglio a Serraglio, le foto della corsa solidale

