Da Save un contributo a Ca' Foscari per borse di studio in Cina

Da Save un contributo a Ca' Foscari per borse di studio in Cina. Crescono a Venezia le opportunità internazionali di studio per giovani meritevoli. Il Gruppo Save metterà a disposizione dell'università Ca' Foscari un contributo di 30mila euro, somma destinata a integrare le borse di studio 2025-26 per studentesse e studenti nell’ambito dei due programmi di scambio accademico con la Cina, promuovendo così un futuro sempre più globale e inclusivo.

