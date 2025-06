Da salotto ad area degradata Una zona rossa permanente

Dalla speranza di un quartiere ritrovato alla triste realtà di una zona rossa permanente, i residenti del quartiere Stazione chiedono con forza di ripristinare le restrizioni per contrastare il degrado e la violenza. Dopo l’ultima rissa in viale Gramsci, emerge con chiarezza come la sicurezza sia ancora lontana dall’essere assicurata. È giunto il momento di agire, tornare alle misure efficaci e restituire dignità e tranquillità a questa comunità.

"Ripristinate la zona rossa". È questo l'appello che emerge dai residenti del quartiere Stazione, alla luce della rissa avvenuta lunedì sera in viale Gramsci. Un episodio che rappresenta l'ennesimo caso di una situazione di degrado che continua a sfuggire al controllo. Eppure, stando a quanto dicono gli abitanti dell'area, durante il periodo di "zona rossa" - il provvedimento che prevede un controllo più serrato da parte delle forze dell'ordine durato da gennaio scorso fino alla fine di marzo - la situazione "era sensibilmente migliorata". "Prima - commenta Thomas Frullini del ''Vero Bistro'' - le persone passeggiavano tranquille e rilassate, gli affari andavano bene e il degrado era contenuto.

