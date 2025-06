Da Milano alla Juventus | Comolli piazza il colpaccio c’è già la data

Il calciomercato estivo 2025 è esploso, e la Juventus non resta a guardare. Mentre il Mondiale per Club infiamma le piazze, Damien Comolli e la dirigenza bianconera pianificano un colpo da maestro in Serie A. L’anticipo potrebbe rivoluzionare la prossima stagione e alimentare l’entusiasmo dei tifosi. Ecco tutti gli aggiornamenti di questa intensa sessione di mercato che sta tenendo il calcio italiano con il fiato sospeso.

Blitz della Juventus, Comolli e la dirigenza bianconera tentano l’anticipo: l’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti di calciomercato Il calciomercato estivo 2025 è definitivamente entrato nel vivo. Dopo le prime ufficialità, iniziano a muoversi tutte le big in vista della prossima stagione. Anche la Juventus nonostante il Mondiale per Club ancora in corso. Damien Comolli prepara il colpaccio in Serie A: occhi su Comolli (Screen YouTube) – calciomercato.it I bianconeri, infatti, si starebbero muovendo concretamente non solo per la rivoluzione in attacco. Tra i nomi che stanno scalando posizioni sulla lista di Comolli e della nuova dirigenza c’è anche Giovanni Leoni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Da Milano alla Juventus: Comolli piazza il colpaccio, c’è già la data

In questa notizia si parla di: juventus - comolli - milano - piazza

Famiglia con i figli di 5 e 6 anni rischia lo sfratto, il quartiere scende in piazza. “Milano affronti l’emergenza abitativa” - In via Padova a Milano, una famiglia con due bambini di 5 e 6 anni si trova a un passo dallo sfratto, a soli trenta giorni dalla fine dell'anno scolastico.

La #Juventus si gioca la stagione con gli uomini di Comolli ? a Milano la beffa diventa romantica TuttoJuve.com Vai su Facebook

Comolli Vai su X

Da Milano alla Juventus: Comolli piazza il colpaccio, c’è già la data; Leggo Milano - Comolli insiste per David; Comolli: Tudor sarà l'allenatore per il 2025-26.

Da Milano alla Juventus: Comolli piazza il colpaccio, c’è già la data - Blitz della Juventus, Comolli e la dirigenza bianconera tentano l'anticipo: l'indiscrezione e tutti gli aggiornamenti di calciomercato. Lo riporta calciomercato.it

Calciomercato Juventus, Comolli piazza il primo rinnovo: siamo ai dettagli. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra bianconera - Proprio per questa ragione, il nuovo direttore generale della Juventus, ha deciso di prolungare il suo contratto ... jmania.it scrive