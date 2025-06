Da mezza Italia a Pesaro bimbi che non possono camminare | Noi qui li rimettiamo in piedi

Da mezza Italia a Pesaro, bambini che non possono camminare trovano nuove speranze e sorrisi. Durante la “1/2 Notte bianca dei bambini” in piazza, uno stand dedicato all’artrogriposi offrirà informazioni, supporto e innovazioni terapeutiche. Questa patologia, spesso sconosciuta, colpisce tanti piccoli guerrieri, ma qui a Pesaro, grazie all’impegno di un’associazione di genitori, si sta scrivendo una nuova pagina di vita e rinascita. Perché ogni bambino merita di camminare, anche contro le avversità.

Pesaro, 25 giugno 2025 – Durante la “12 Notte bianca dei bambini”, fra i vari stand in piazza ci sarà anche quello dedicato all’ artrogriposi. Una parola probabilmente sconosciuta ai più, ma che per tante famiglie con bambini affetti da questa patologia – che colpisce gli arti inferiori e a volte anche superiori – sta trovando una soluzione vitale proprio a Pesaro. Per questo l’associazione fondata da alcuni genitori ha deciso di celebrare la prima giornata nazionale nella nostra città, sabato 28 giugno. La storia comincia quando la dottoressa Valentina Maestri torna dalla Germania, dove aveva lavorato in una clinica specializzata sull’artrogriposi, e approda al Salesi di Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da mezza Italia a Pesaro, bimbi che non possono camminare: “Noi qui li rimettiamo in piedi”

