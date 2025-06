Da Mara Venier non ci andiamo più | SALTA UNA PUNTATA INTERA | Allarme rosso a Rai 1

Una notizia che ha sorpreso tutti gli appassionati: Mara Venier salta la sua consueta puntata di Domenica In, causando allarme rosso a Rai 1. Per la conduttrice, un’assenza che rappresenta una vera e propria doccia fredda, considerando il suo legame profondo con l’appuntamento annuale. Ma cosa si cela dietro questa decisione? E come potrebbe influire sulla copertura del Festival di Sanremo 2026? Scopriamolo insieme.

Per la popolare conduttrice è una doccia fredda, un appuntamento annuale molto atteso e al quale era molto legata Nonostante il Festival di Sanremo 2026 sia ancora lontano, si cominciano a delineare i primi retroscena che potrebbero incidere sulla storica copertura televisiva dell'evento. Secondo quanto rivelato dal giornalista Luca Dondoni nel suo podcast Pezzi di Musica, lo speciale sanremese di Domenica In, condotto da Mara Venier, sarebbe in forte dubbio per la prossima stagione. Una notizia che ha subito fatto rumore, considerando che quella puntata rappresenta da anni uno degli appuntamenti più seguiti e attesi della settimana sanremese su Rai Uno.

