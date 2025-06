Da Fondartigianato nuove risorse per la formazione continua anche per lo sviluppo di competenze sull’intelligenza artificiale

Fondartigianato apre nuove strade per la formazione continua, integrando competenze sull’intelligenza artificiale per rispondere alle sfide del mercato odierno. Con un focus speciale su piccole e microimprese, l’obiettivo è rafforzare le competenze dei lavoratori, promuovere inclusione sociale e favorire lo sviluppo di percorsi tecnico-professionali innovativi. Un’opportunità da cogliere per imprese e professionisti pronti a innovarsi e crescere.

ROMA – Sostenere e diffondere la cultura della formazione continua, con particolare attenzione alle piccole e microimprese e a percorsi tecnico-professionalizzanti; rafforzare le competenze dei lavoratori; promuovere inclusione sociale e interventi formativi a integrazione di quelli di sostegno al reddito; ampliare l'attività del Fondo, anche rivolgendosi ad aziende non ancora aderenti e incentivare le procedure di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite durante l'esperienza formativa, affinché siano spendibili sul mercato del lavoro. Con questi obiettivi le parti sociali aderenti a Fondartigianato hanno messo a punto le sei Linee di indirizzo dell'Invito 2-2025, pubblicato a fine maggio in Gazzetta Ufficiale e presentato oggi a Roma.

