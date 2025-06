Da deserto a oasi | il miracolo australiano sta attirando animali e turisti

Da deserto a oasi, il miracolo australiano sta attirando animali e turisti. Grazie all’eccezionale piena dei fiumi, il deserto intorno al Kati Thanda-Lake Eyre si è trasformato in un vivace rifugio di vita e speranza. Un fenomeno raro che, poche volte in un secolo, rinnova l’armonia tra natura e umani, illuminando il futuro dell’outback australiano.

Tutto merito dell'eccezionale piena dei fiumi australiani se il deserto attorno al Kati Thanda-Lake Eyre si è trasformato in una vera e propria oasi. Questo raro fenomeno, dovuto a piogge torrenziali nel Queensland, ha portato vita nel cuore dell'outback australiano, attirando milioni di uccelli migratori, animali rari, turisti da tutto il mondo e dando speranza a scienziati e ambientalisti. Un evento naturale che avviene poche volte in un secolo, destinato a cambiare per mesi l'aspetto e l'ecosistema della regione. Dunque, dopo abbondanti piogge causate dal ciclone tropicale Alfred nel Queensland, enormi quantità d'acqua stanno percorrendo oltre 1.

