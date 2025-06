Da Bolzano a Roma passando per la Biennale di Venezia è ricchissima - e di altissima qualità - la stagione del balletto in Italia Ecco gli eventi da non lasciarsi scappare

Da Bolzano a Roma, passando per la Biennale di Venezia, l’Italia si rivela un palcoscenico di eccellenza e raffinatezza culturale. Tra mostre, spettacoli e festival di danza estivi, questa stagione promette emozioni uniche che accendono i nostri sensi e stimolano la creatività. Ogni giorno merita di essere vissuto con passione e movimento, perché, come diceva il rabbino Nachman, “si deve ballare anche solo nel pensiero”. E quest’estate, il vero protagonista sarà proprio l’arte del ballare.

O gni giorno si deve ballare anche solo nel pensiero, sosteneva il rabbino Nachman di Breslov. Ma fra giugno e settembre 2025 in Italia possiamo fare ben di meglio e attivare i nostri neuroni specchio, grazie alla ricchezza d'offerta dei festival di danza estivi. Il premio "miglior titolo " però lo possiamo assegnare senza dubbio fin da ora: va a "Un'invincibile estate", il claim scelto da Kilowatt, l'appuntamento dedicato alla scena contemporanea che si tiene dal 2003 a Sansepolcro (Arezzo). «In mezzo all'inverno, ho scoperto di avere, dentro di me, un'invincibile estate» scriveva Albert Camus in una poesia del 1954, e solo a sentire questi versi noi ci sentiamo già più forti e ottimisti.