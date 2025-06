da avetrana al caso di erika e omar riflettori sui processi mediatici

Da Avetrana al caso di Erika e Omar, i riflettori sui processi mediatici si fanno sempre più accesi, svelando le sfumature di un racconto che coinvolge tutti noi. Domani, alle 21, Carlo Lucarelli riceverà il VII premio ‘Andrea G. Pinketts’ e leggerà dal vivo un estratto del podcast ‘A fari spenti’, nel cuore del Mystfest a Cattolica. Un appuntamento imperdibile per chi desidera approfondire le indagini sulla violenza e il ruolo dei media nel nostro tempo.

Sarà conferito a Carlo Lucarelli il VII premio 'Andrea G. Pinketts' che interpreta dal vivo l'estratto di una puntata del podcast 'A fari spenti'. La premiazione è in programma domani alle 21 in piazza 1° Maggio a Cattolica nell'ambito del Mystfest, festival del giallo, del noir e del true crime, quest'anno sottotitolato 'Indagini sulla violenza'. L'impegno ventennale della Fondazione emiliano-romagnola per le Vittime di reato, presieduta dallo stesso Lucarelli, sarà al centro della serata intitolata 'Oltre le parole: riconoscere, denunciare, cambiare'. Per l'occasione il noto scrittore, sceneggiatore e conduttore radiotelevisivo leggerà un estratto della puntata dedicata al femminicidio di Alessandra Matteuzzi, tratta dal podcast della Regione 'A fari spenti'.