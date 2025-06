Da 130 anni al fianco dei bambini | Una via per Piombini e Sensini due donne che hanno fatto la storia

Da 130 anni, l’associazione Piombini-Sensini si impegna a tutelare i diritti dei bambini a Macerata. Una storia di dedizione e passione, grazie alle figure di Antonietta Piombini ed Elisabetta Sensini, due donne che hanno scritto pagine importanti della nostra città. Ora, con entusiasmo, proponiamo di intitolare loro una via, per celebrare il loro prezioso contributo e ispirare le future generazioni.

"Vorremmo sollecitare l’intestazione di una strada a due donne che hanno fatto la storia di Macerata, fondando la nostra attuale associazione: Antonietta Piombini ed Elisabetta Sensini ". Sono le parole di Carla Maria Francalancia, presidentessa dell’associazione Piombini-Sensini, con sede in via Morbiducci a Macerata, che sottolinea quanto prezioso sia il ricordo di due figure che hanno contribuito allo sviluppo educativo della città. "Quest’anno l’associazione festeggia 130 anni di attività, con eventi e incontri in programma fino a dicembre – continua Francalancia –. Sarebbe ancor più bello celebrare la ricorrenza con l’intestazione di una via o un angolo della città alle donne che dall’inizio hanno reso possibile questa realtà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da 130 anni al fianco dei bambini: "Una via per Piombini e Sensini, due donne che hanno fatto la storia"

