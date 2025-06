Cus in acqua a Gavirate Manca l’acuto da podio | Buon test per Piediluco

Il Cus Ferrara si distingue nel panorama del canottaggio, portando a Gavirate prestazioni di rilievo agli Italiani Under 17 e Under 23. Tra alti e bassi, il team dimostra talento e determinazione, con risultati che fanno ben sperare in vista delle prossime sfide. Un esempio di impegno e passione che conferma il valore di questa squadra. La stagione è ancora lunga e le potenzialità sono tutte da scoprire, quindi restate sintonizzati per gli aggiornamenti!

Buone prestazioni per gli equipaggi del Cus Ferrara canottaggio in acqua a Gavirate (Varese), ai Campionati italiani under 17 e Under 23. Dopo una buona batteria, Annalucia Tosi si ferma ai quarti di finale nella specialità del singolo under 17, che vedeva addirittura 54 atlete iscritte. Buona la prestazione in finale del quattro senza under 23 maschile, composto da Victor Kushnir (unico atleta di categoria), Francesco Covezzi, Stefano Beltrami e Giuseppe Gaeta (tutti under 19 che gareggiavano nella categoria superiore). Riescono a qualificarsi per la finale del quattro con under 17 maschile e a concluderla con un buon settimo posto, Riccardo Iannucci, Stefano Covezzi, Edoardo Piccini e Mauro Gaeta, timonati da Paolo Fergnani, un equipaggio giovane che fa sperare per il futuro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net