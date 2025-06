Curato a distanza morto tra atroci sofferenze | Massimo stroncato dal tumore a 46 anni Tre ‘guaritori' nei guai

Un tragico esempio di come l’inganno e la mancanza di informazioni possano avere conseguenze devastanti. Massimo Mariani, curato a distanza con metodi discutibili, ha pagato il prezzo più alto: la vita. Ora, tre presunti “guaritori” sono sotto inchiesta, mentre la famiglia lotta per ottenere giustizia e fare chiarezza su questa triste vicenda. Continua a leggere.

Curato a distanza con sedute online e fantomatici apparecchi per "misurare l’aura", Massimo Mariani è morto tra atroci sofferenze dopo aver abbandonato le cure tradizionali. Ora tre presunti guaritori sono indagati per truffa aggravata e morte come conseguenza di altro reato dalla procura di Ravenna, anche grazie alla madre del 46enne, intenzionata a fare luce sulla vicenda: "Gli dicevano che era la chemio a farlo ammalare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: curato - distanza - morto - atroci

Lecce, bimbo morto dopo essere stato "curato" con l'omeopatia: genitori patteggiano - Tragedia a Lecce: un bambino è deceduto dopo essere stato curato con l'omeopatia. I genitori hanno optato per un patteggiamento, nonostante la causa della morte sia stata un arresto cardiocircolatorio dovuto a una polmonite interstiziale di probabile origine virale.

La coppia è stata avvistata intorno alle 22.30 di martedì 9 giugno: vestiti casual, le guardie del corpo discretamente a distanza Vai su Facebook

Curato a distanza, morto tra atroci sofferenze: Massimo morto di tumore a 46 anni. Tre 'guaritori' nei guai; L'ex capo contrabbandiere Sparaccio muore in carcere. Non è stato curato.

Paziente curato a distanza morì di Covid: medico a processo - Il Resto del Carlino - che è stato curato via telefono dal 25 agosto al 3 settembre del 2021 e poi è morto per le gravissime ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Morto dopo le cure a distanza per Covid, l’amica in aula: “Non voleva andare all’ospedale” - MSN - Morto dopo le cure a distanza per Covid, l’amica in aula: “Non voleva andare all’ospedale” 3 sett. Lo riporta msn.com