Cultura torna il Festival dell’Argentario

Preparati a vivere un’estate indimenticabile tra mare, storia e spettacoli: dal 3 al 6 luglio torna il Festival dell’Argentario, un evento che unisce cultura e bellezza in un palcoscenico naturale unico. Quattro serate di emozioni tra Porto Santo Stefano e Porto Ercole, per scoprire il meglio del territorio attraverso musica, teatro e arte. Un’occasione imperdibile per immergersi in un’esperienza coinvolgente e suggestiva che lascerà il segno.

Roma, 25 giu. (askanews) – Un palcoscenico unico tra mare e storia, per vivere l’estate all’insegna della cultura e dello spettacolo con uno sguardo alla bellezza del territorio: torna dal 3 al 6 luglio il Festival dell’Argentario che, in questa seconda edizione, proporrà al pubblico quattro serate speciali sempre dal giovedì alla domenica, divise nella doppia location di Porto Santo Stefano e Porto Ercole. Promosso dal Comune di Monte Argentario, fortemente voluto dal sindaco Arturo Cerulli e grazie all’impegno dell’assessora al Turismo, Cultura e Commercio Chiara Orsini, il festival anche quest’anno sarà l’occasione per trascorrere una serata speciale in alcune delle piazze più suggestive del promontorio toscano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

