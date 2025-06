Cultura dall’inclusione alle periferie | l’indirizzo del Mic per promuovere giovani autori

La legge di stabilità del 2016 punta a valorizzare la cultura come motore di inclusione e sviluppo, destinando il 10% dei compensi incassati a progetti che promuovano giovani autori, dialogo culturale con Africa e Mediterraneo, rigenerazione delle aree del Mezzogiorno e l’inclusione sociale. Un investimento che mira a rafforzare il patrimonio culturale italiano e a favorire un futuro più aperto e coeso.

Dalla promozione del dialogo e della cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato alla rigenerazione culturale nelle aree del Mezzogiorno, dalla promozione e la diffusione degli aspetti più qualificanti della cultura italiana all’ inclusione sociale. Sono questi gli obiettivi da privilegiare nell’attuazione della norma, prevista dalla Legge di stabilità 2016, che destina il dieci per cento dei compensi incassati dalla Società Italiana Autori ed Editori (Siae) per la copia privata alla promozione culturale nazionale e internazionale. A questo fine, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha firmato l’atto di indirizzo che individua le priorità culturali e le tipologie di progetti che la Siae dovrà finanziare con le risorse disponibili per l’annualità 2025, con l’obiettivo di favorire la creatività dei giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori fino ai 35 anni di età residenti sul territorio nazionale o cittadini italiani residenti all’estero per motivi di lavoro o di studio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: cultura - inclusione - periferie - indirizzo

La Grande Sfida International, un weekend di sport, cultura e inclusione a Verona. Buffolo: «Diversità come valore per la crescita della nostra comunità» - La Grande Sfida International torna a Verona per un fine settimana di sport, cultura e inclusione, celebrando la diversità come valore per la crescita della nostra comunità.

Il 25 giugno celebriamo insieme la giornata Nazionale delle Periferie con una giornata di eventi, incontri e iniziative nel Municipio VI, a Torre Maura. Una giornata per raccontare le periferie che si innovano e costruiscono comunità. Un'estate inclusiva tra cultur Vai su Facebook

Scecco Fest 2025 celebra la creatività nelle periferie: musica per bambini, artisti emergenti e Ubuntu live al Parco della Conoscenza Vai su X

Cultura, dall’inclusione alle periferie: l’indirizzo del Mic per promuovere giovani autori; Dalla cooperazione alle periferie, dal MiC indirizzo 2025 per promuovere giovani autori; Foggia Estate 2025, tutto pronto per il cartellone: priorità a periferie, famiglie e inclusione.

Giornata delle periferie, Mattarella: “Percorsi educativi e riscoperta delle eredità culturali per restituire il senso di appartenenza” - Il 24 giugno è stata istituita dal Parlamento come Giornata nazionale delle periferie urbane, con l’intento di mantenere ... Da orizzontescuola.it

La cultura come strumento di inclusione sociale - Ansa.it - L’idea è che la cultura possa e debba essere usata come uno strumento di inclusione sociale e partecipazione attiva, e per questo motivo si indagherà su come connettere i sei temi dell ... Scrive ansa.it