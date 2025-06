Cucciolo di lupo salvato a Lecce | non riesce a reggersi sulle zampe e la madre è stata investita

In un gesto di speranza e coraggio, a Lecce un cucciolo di lupo, chiamato Giò, è stato salvato da un destino crudele: la madre investita e un fratellino fuggito. Debole e senza forze, ora dipende dall’amore dei volontari del Centro fauna selvatica di Calimera per poter sopravvivere. La sua storia ci ricorda quanto fragile sia la vita selvaggia e l'importanza di preservarla. Continua a leggere per scoprire come si sta riprendendo Giò.

Un cucciolo di lupo, ribattezzato Giò, è stato salvato sulla strada Lecce-Cavallino e portato al Centro fauna selvatica di Calimera. Debilitato e anemico, la sua sopravvivenza è nelle mani dei volontari. La madre è stata investita e un fratellino è fuggito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

