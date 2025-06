Cuccioli abbandonati a Monte Sant' Angelo scatta la denuncia | Chi sa parli

Un atto ignobile scuote Monte Sant'Angelo: due cuccioli abbandonati sotto il sole, in un cartone in Località Galluccio. La LNDC - Animal Protection ha immediatamente denunciato l’accaduto alle autorità competenti, chiedendo giustizia e protezione per questi poveri esseri indifesi. È il momento che chi sa parli e si faccia avanti, affinché episodi come questo non si ripetano mai più e gli animali ricevano il rispetto che meritano.

