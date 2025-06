Ct Etruria donne top | è serie C Tc Costa azzurra super nel master

Un'esplosione di successi per il tennis pratese: dalla conquista del titolo regionale della formazione femminile di Serie D1 del Ct Etruria, alla prestigiosa vittoria nel Master TPRA Coppa Italia misto con il Tc Costa Azzurra. Questi traguardi testimoniano la forza e la crescita costante dei circoli locali, pronti a scrivere nuove pagine di eccellenza sportiva. E ora, proseguiamo il racconto di questa entusiasmante stagione.

Ancora successi per i circoli pratesi. La formazione femminile di serie D1 del Ct Etruria ha infatti conquistato il titolo regionale ed è salita in serie C, mentre nelle finali regionali del master TPRA Coppa Italia misto si è imposto il Tc Costa Azzurra. Ma iniziamo con il Ct Etruria che, dopo aver superato in semifinale il Match Ball Firenze 3-2, al doppio di spareggio ha vinto il titolo regionale superando in finale il Ct Firenze per 3-0. Nel primo singolare Beatrice Giorgetti ha sconfitto Mauro 6-4 6-3 poi Elena Cortesi ha prevalso su Bertaccini 75 61 e quindi Carolina Piferi ha battuto Fiaschi 6-1 6-1 dando la vittoria al team di via Guarducci.

