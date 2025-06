Crunchyroll collabora con un famoso brand anime per un’uscita esclusiva

Preparati a vivere un’esperienza unica nel mondo degli anime: Crunchyroll e Newtype uniscono le forze per celebrare i 40 anni del celebre magazine giapponese con un’edizione esclusiva e gratuita, disponibile durante Anime Expo 2025. Questa partnership promette di portare alle stelle l’entusiasmo dei fan, offrendo contenuti inediti e sorprese imperdibili. Non perdere l’occasione di scoprire tutte le novità di questa straordinaria collaborazione!

collaborazione tra Crunchyroll e Newtype per l'anno 2025. Con l'avvicinarsi di Anime Expo 2025, si intensificano le iniziative promozionali dedicate al mondo degli anime. Tra queste, spicca la partnership tra Crunchyroll News e il rinomato magazine giapponese Newtype, celebrando i quarant'anni dalla sua prima pubblicazione. Questa collaborazione speciale si tradurrà in una rivista esclusiva, distribuita gratuitamente durante gli eventi principali del settore, offrendo ai fan un'ampia panoramica sulle novità più attese. contenuto e caratteristiche della rivista esclusiva. La pubblicazione congiunta presenterà sulla copertina principale un artwork inedito dedicato a uno dei titoli più promettenti del momento, Gachiakuta.

