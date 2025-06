Crudeltà ma niente premeditazione | confermato l’ergastolo per Alessandro Impagnatiello killer di Giulia Tramontano

La tragica vicenda di Giulia Tramontano, uccisa senza pietà da Alessandro Impagnatiello, scuote ancora l’Italia. La Corte d’Assise di Milano ha confermato l’ergastolo al killer, evidenziando la crudeltà del gesto e la totale assenza di premeditazione. Un dolore che resta impresso nella memoria collettiva, un monito sulla fragilità della vita e sulla necessità di tutela. In questo contesto, si amplifica il bisogno di riflettere su quanto sia essenziale combattere la violenza domestica e proteggere le vittime.

Giulia Tramontano è stata trucidata con trentasette coltellate, undici mentre era ancora viva. Era incinta di Thiago. E tre colpi, non mortali, le sono stati inferti al viso per sfigurarla. La Corte d'assise d'Appello di Milano ha deciso. Ergastolo confermato per Alessandro Impagnatiello, reo confesso dell'omicidio della compagna avvenuto a Senago il 27 maggio 2023. Esclusa solo l'aggravante della premeditazione. I giudici del capoluogo lombardo erano stati chiamati a decidere sul ricorso presentato dal legale di Impagnatiello, Giulia Geradini.

