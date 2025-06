Crollo in via Foria le immagini dei soccorsi |VIDEO

Un dramma improvviso scuote via Foria a Napoli: alle 19.30, un’esplosione devastante ha causato panico e distruzione. Le immagini dei soccorsi mostrano interventi immediati per fermare l’emergenza e aiutare le persone coinvolte. La causa sembra essere alcune bombole di gas, ma le autorità stanno indagando. Restate aggiornati per scoprire come si sta gestendo questa grave situazione e quali sono i prossimi passi per ricostruire la sicurezza nella zona.

Momenti di panico nella zona di via Foria, a Napoli. Intorno alle 19.30, una forte esplosione a sventrato un locale di via De Filippo. Secondo una prima ricostruzione a causare la deflagrazione sarebbero state alcune bombole di gas. Crollato in parte un edificio adiacente e sono al lavoro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

