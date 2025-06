Crollo a pochi metri da via Foria | ci sono feriti

Un drammatico crollo scuote il cuore di Borgo S. Antonio Abate, a pochi passi da via Foria, lasciando dietro di sé feriti e incredulità. Un forte boato ha preceduto la caduta di due piani di un edificio in via Peppino De Filippo, sconvolgendo la tranquillità del quartiere e attirando l’attenzione di tutta la città. La strada è ora teatro di soccorsi e indagini, mentre si cerca di capire cosa abbia scatenato questa drammatica vicenda.

Un forte boato e poi il crollo, giù due piani di un edificio in Borgo S. Antonio Abate, a pochi metri dal noto ristorante a Figlia do Marenaro di via Foria. Il crollo, che ha fatto seguito ad un violento boato che ha scosso il quartiere, è avvenuto in via Peppino De Filippo. Divelti infissi e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

