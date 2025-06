Crolla piattaforma mobile nel parco | ecco cosa è successo davvero

Un incidente improvviso scuote il tranquillo quartiere Fontanelle a Pescara: questa mattina, una piattaforma mobile nel Parco della Serenità è crollata, ferendo un operaio e scatenando un'operazione di soccorso tempestiva. Zona transennata, indagini in corso e la comunità ancora sotto shock. Ma cosa è realmente successo in quel momento? Ecco i dettagli di questa vicenda che ha attirato l’attenzione dell’intera città.

Pescara - Zona transennata, soccorsi tempestivi e indagini in corso: un uomo è rimasto ferito nel quartiere Fontanelle a causa del cedimento improvviso. Questa mattina, intorno alle 9.30, una piattaforma mobile ha ceduto nel Parco della Serenità, in via Caduti per Servizio, nel quartiere Fontanelle a Pescara, causando il ferimento di un operaio. L'allarme ha mobilitato immediatamente i soccorritori: sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine sono giunti sul posto per prestare assistenza e mettere in sicurezza l'area. L'uomo, stabilizzato dai paramedici, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale civile "Santo Spirito" per ulteriori esami e cure.