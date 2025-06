Crochet mania | cinque look street da copiare

La tendenza crochet sta conquistando le strade estive con un mix irresistibile di freschezza e sofisticatezza. Che si tratti di look casual o più eleganti, i capi all’uncinetto sono la scelta perfetta per distinguersi. Scopri cinque outfit street style da copiare subito, per essere sempre al passo con questa mania estiva destinata a durare. Preparati a innovare il tuo guardaroba con pezzi unici e di tendenza!

La tendenza crochet in estate si abbina facilmente per creare look freschi e sofisticati. Dopotutto, i capi all’uncinetto si sa, non stufano mai. Ecco gli outfit street style da copiare ora e nei prossimi mesi. Per un look pratico da giorno, gli abbinamenti di tendenza includono una minigonna in denim da declinare con un top chiaro con dettagli floreali, mentre per la sera, il vestito colorato realizzato all’uncinetto si combina con sabot e mini borsa. A seguire, per una mise da tutti i giorni, il top realizzato all’uncinetto si declina con pantaloni in lino e sneaker. Nel video di Amica.it, si scoprono tutte le mise con capi crochet da replicare questa estate. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Crochet mania: cinque look street da copiare

