Cristina Plevani in nomination all’Isola dei Famosi | sarà eliminata? L’ultima settimana tra liti scuse e polenta

Milano, 25 giugno 2025 – Cristina Plevani rischia di lasciare l’Isola dei Famosi a un passo dalla finale. L’istruttrice di nuoto e fitness di Iseo, nel Bresciano, è infatti in nomination insieme a Patrizia Rossetti e Jey Lillo. E, questa sera, durante la semifinale, in prima serata su Canale 5, il televoto deciderà chi di loro dovrà abbandonare per sempre il gioco. Al timone del reality Veronica Gentili, affiancata dall’opinionista Simona Ventura e dall’inviato Pierpaolo Pretelli. Le nomination. Nella scorsa puntata, Cristina è stata votata da Teresanna Pugliese e Jey Lillo. Quest’ultimo è invece stato scelto dalla bagnina, da Loredana Cannata e Mario Adinolfi, mentre la Signora delle Televendite è finita al televoto per l’ennesima volta, da vera veterana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it