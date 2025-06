Cristiano Ronaldo riparte…ancora dall’Al-Nassr! L’ex Juve rimane in Arabia Saudita | lo attende solo questo passaggio prima dell’ufficialità I dettagli dell’accordo

Cristiano Ronaldo si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera in Arabia Saudita, con l’Al-Nassr pronto ad accoglierlo ancora una volta. Nonostante i 40 anni compiuti, la passione e la determinazione dell’ex Juventus sono intatte, e il suo futuro nel calcio professionistico sembra ancora molto promettente. Tutti i dettagli di questo emozionante ritorno…

Cristiano Ronaldo, l'ex fuoriclasse della Juve rimarrà ancora in Arabia Saudita: giocherà con l'Al-Nassr, tutti i dettagli. Cristiano Ronaldo proprio non ne vuole sapere di appendere gli scarpini al chiodo. L'ex fuoriclasse della Juve intende prolungare la propria carriera da professionista, nonostante i 40 anni compiuti lo scorso 5 febbraio. In tal senso, sarà l' Al-Nassr a dargli quest'opportunità. Secondo quanto appreso da Fabrizio Romano sul proprio profilo X, il fuoriclasse di Funchal sta per apporre la propria firma su un contratto di una stagione o massimo due anni. Tutto dipenderà dalla volontà del numero 7 più famoso del mondo, il quale potrebbe allungare la propria traiettoria fino al 30 giugno del 2027.