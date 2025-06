Crisi St il Consiglio fa quadrato L’appello | Salviamo Agrate

In un momento di crisi, Agrate mostra uniti e determinati a difendere il suo patrimonio industriale. Dopo l’appello dei 23 sindaci al ministro Giorgetti, anche in Consiglio comunale si fa sentire un forte messaggio bipartisan: salvaguardare St è una priorità condivisa. La compattezza tra maggioranza e opposizione testimonia quanto questa battaglia sia sentita dalla comunità. Ora, tutti gli occhi sono puntati su come le istituzioni agiranno per proteggere questo prezioso gioiello.

Dopo la lettera dei 23 sindaci per chiedere al ministro Giancarlo Giorgetti di scendere in campo a difesa di St, in Consiglio comunale ad Agrate passa una mozione bipartisan. Era già successo in Regione due settimane fa su input del Pd. E ora anche in aula, in città, la maggioranza di centrosinistra e l’opposizione di centrodestra convergono sull’obiettivo: "Salvaguardare il nostro gioiello industriale", riassume per tutti il sindaco Simone Sironi. Le liste chiedono "l’intervento immediato del ministero e la vigilanza del Pirellone " per "la revisione del piano industriale che ha certificato gli esuberi nel sito di via Olivetti, 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crisi St, il Consiglio fa quadrato. L’appello: "Salviamo Agrate"

