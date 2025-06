Crisi climatica e responsabilità educativa

di fronte a questa sfida epocale. La responsabilità educativa diventa fondamentale nel plasmare le coscienze e le azioni delle nuove generazioni, affinché possano affrontare il cambiamento climatico con consapevolezza e determinazione. Solo attraverso un impegno condiviso possiamo sperare di costruire un domani più sostenibile e resiliente per tutti.

Crisi climatica e nuove generazioni. Cosa significa mettere al mondo un figlio sapendo che il clima sta cambiando in modo irreversibile? Significa essere consapevoli che il pianeta su cui vivrà sarà, con ogni probabilità, meno stabile, meno sano e meno sicuro. Non è una visione catastrofista, ma realistica. È il punto di partenza per riflettere su quale futuro stiamo costruendo e su quale ruolo possiamo e dobbiamo avere, come genitori, cittadini, esseri umani. La crisi climatica parte delle nostre vite. Non si tratta più di una minaccia futura: il cambiamento climatico è già parte delle nostre vite.

La scuola è la priorità di una comunità. La cultura il suo destino, la pace come progetto educativo condiviso: come operare, quando iniziare e come valutare questo processo. Scarica i progetti; “Ri/pensare il futuro”: laboratori per bambini e ragazzi in attesa de “Il mondo salvato dai ragazzini 2025”; Comunità energetiche rinnovabili e fraterne.