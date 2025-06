Crespo confessa | Quel big dell’Inter non tradisce mai fossi un tifoso nerazzurro mi… Poi il pensiero su Chivu

Hernan Crespo, ex stella dell’Inter, svela i suoi pensieri più autentici in vista della sfida tra Nerazzurri e River Plate. Con il suo tipico piglio diretto, l’attaccante argentino non si sottrae alle domande più delicate, rivelando quale big dell’Inter non tradisce mai e condividendo riflessioni su Chivu. Un’intervista che promette di svelare retroscena esclusivi e emozioni senza filtri, proprio alla vigilia di un match che appassionerà i tifosi di tutto il mondo.

Hernan Crespo non usa giri di parole, ecco il suo intervento verso Inter RIver Plate, le dichiarazioni dell’ex nerazzurro per il match. Hernan Crespo ha le idee chiare. Alle 3 di notte italiane andrà in scena Inter River Plate. Sentiamo alcuni estratti dell’intervista all’ex nerazzurro sulle colonne de La Gazzetta dello Sport proprio in previsione del match del Mondiale per Club. CRESPO SUL GIUDIZIO SU CHIVU – «Troppo presto, dategli un po’ di tempo. Anche se alcune cose nuove le ho viste. Mi sembra che la squadra lo stia seguendo, a quanto dicono i giocatori. Significa che il gruppo ha voglia di risorgere dopo il Psg». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Crespo confessa: «Quel big dell’Inter non tradisce mai, fossi un tifoso nerazzurro mi…». Poi il pensiero su Chivu

