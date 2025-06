Crescia sfogliata ma non solo Sarà una sagra ricca di spettacoli

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile alla quindicesima edizione della Sagra della Crescia Sfogliata di Urbino! Dal 27 al 29 giugno, il campo sportivo di Castelcavallino si trasformerà nel cuore pulsante di una festa ricca di spettacoli, tradizioni e gusti autentici. Con posti a sedere raddoppiati rispetto all’anno passato, questa festa promette novità entusiasmanti, ritorni attesi e iniziative collaterali che coinvolgeranno tutta la comunità. Non mancare!

La Sagra della crescia sfogliata di Urbino raggiunge la quindicesima edizione e raddoppia i posti a sedere rispetto al 2024, anno del ritorno dopo lo stop per la pandemia. L'evento, nato per celebrare il più tipico dei prodotti tipici di Urbino, si svolgerà dal 27 al 29 giugno, come sempre al campo sportivo di Castelcavallino. La sagra presenterà novità, ritorni attesi – e richiesti –, varie iniziative collaterali e una serata dedicata interamente ai giovani. "Non sarà solo una celebrazione della crescia, saranno tre giornate di divertimento – commenta Roberto Borgiani, presidente del Clivo Fiorito, associazione che organizza con il patrocinio del Comune –.