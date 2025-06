Cremonini per la prima volta al Maradona dopo 25 anni sul palco duetto con Tropico

Dopo un’attesa lunga 25 anni, Cremonini ha incantato il pubblico del Maradona con un concerto memorabile, regalando un duetto emozionante con Tropico. Un mix perfetto di nostalgia e innovazione che ha fatto vibrare gli animi presenti. Un evento imperdibile che rimarrà nella memoria di tutti gli appassionati, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua capacità di sorprendere.

Cremonini ha regalato uno spettacolo energico e coinvolgente, in perfetto equilibrio tra nostalgia e modernità

Cremonini esulta col Bologna in Coppa Italia: “Al cimitero da papà prima della partita, sognavo vincesse per lui” - Cesare Cremonini celebra con entusiasmo la vittoria del Bologna in Coppa Italia contro il Milan. Presenti all'Olimpico, il cantante ha espresso la sua gioia sul campo insieme ai calciatori e ha dedicato il trionfo al padre, sottolineando la profonda emozione che ha provato durante la partita.

