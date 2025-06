Cremonini al Maradona | uno show da sogno tra laser troppi cambi d’abito e un audio che non regge il palco

Un cielo terso sopra Fuorigrotta ha fatto da cornice a un debutto memorabile per Cesare Cremonini al Maradona, uno degli eventi più attesi della sua carriera. Tra laser, cambi d’abito e un audio in difficoltà, lo show ha comunque conquistato il pubblico napoletano, rafforzando il suo legame speciale con la città e il mito di Diego Armando Maradona. Un sogno che si realizza, dimostrando come la passione possa superare ogni ostacolo.

di Alessandra Del Prete È un cielo terso sopra Fuorigrotta ad accogliere Cesare Cremonini per la sua prima volta al Diego Armando Maradona, uno dei debutti più simbolici della sua carriera. Napoli lo aspettava da tempo, lui pure: fan del Pibe de Oro, confessa che cantare nello stadio che porta il suo nome è un sogno che rincorre da una vita. Un legame personale e profondo, alimentato da amicizie vere (come quella con Davide Petrella, alias Tropico, unico ospite sul palco), iniziative sociali nei quartieri difficili e un amore dichiarato per la città che lo ha adottato senza condizioni. Cremonini ci arriva con un live monumentale: 65 metri di palco, 900 metri quadrati di LED, laser sparati a 270 watt, dieci cerchi mobili che danzano come ingranaggi steampunk futuristi e abbastanza macchine del fumo da trasformare lo stadio in una distesa onirica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: cremonini - maradona - sogno - show

La scaletta del concerto 2025 di Cesare Cremonini allo stadio Maradona di Napoli: l’ordine delle canzoni - Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile con Cesare Cremonini, questa sera allo stadio Maradona di Napoli! Alle 21, il cantautore emiliano prenderà il palco, regalando emozioni e musica coinvolgente.

Signore e Signori, mettetevi comodi e godetevi lo show di questo tridente da sogno #adriano #ventola #morfeo #tizianoferro Vai su Facebook

Cremonini al Maradona: uno show da sogno, tra laser, troppi cambi d’abito e un audio che non regge il palco; Cremonini accende il Maradona - - Quotidiano di Informazioni Online; Cesare Cremonini: «Finalmente canto nello stadio dedicato al mio mito, Diego Maradona».

Cremonini accende il Maradona - Un Vesuvio di emozioni ha sommerso ieri sera lo Stadio Diego Armando Maradona quando Cesare Cremonini, chitarra al collo e ... Si legge su napolivillage.com

Cremonini: "Un sogno esibirmi al Maradona, sono legato al Napoli e fan di Diego da bambino" - Il noto cantante Cesare Cremonini ha messo in evidenza il suo legame con la città partenopea e il sogno realizzato di esibirsi al Maradona. Lo riporta msn.com