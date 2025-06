Creativi progettare l' abito prevenzione | concorso Anlaids per gli studenti d’Arte e Moda

In occasione del 40° anniversario della sua fondazione, Anlaids lancia il concorso ‘L’abito-prevenzione’, un’occasione unica per gli studenti di arte e moda di esprimere creatività e sensibilità sociale. Attraverso il design di costumi innovativi, i partecipanti hanno l’opportunità di trasformare il costume in uno strumento potente di comunicazione e prevenzione contro l’AIDS, dimostrando come l’arte possa diventare veicolo di consapevolezza e cambiamento.

In occasione del 40esimo anniversario dalla sua fondazione, Anlaids – Associazione nazionale per la lotta contro l’Aids promuove il concorso ‘L’abito-prevenzione: il costume come strumento di consapevolezza ‘. L’iniziativa, rivolta agli studenti e alle studentesse delle Accademie di Belle arti e delle scuole di moda italiane, ai creativi e alle creative di tutto il Paese – spiega una nota – si propone di esplorare il potere comunicativo del costume nel promuovere la prevenzione e la consapevolezza in ambito sessuale, l’uso del linguaggio visivo e materico della moda e dell’arte per sensibilizzare il pubblico, prendendo ispirazione da riferimenti culturali significativi come la storica campagna di Moschino con Fiore Crespi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

