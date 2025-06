Coyote vs Acme | John Cena Rompe il silenzio sul salvataggio del film!

attesa cresce tra i fan di tutto il mondo, desiderosi di scoprire come si svilupperà questa sorprendente battaglia tra il furbo Coyote e la maldestra Acme. John Cena, protagonista e voce della speranza, ha finalmente condiviso i dettagli di questa incredibile salvezza, aggiungendo un'ulteriore dose di entusiasmo all’uscita imminente. La curiosità aumenta: cosa ci riserverà questo film unico nel suo genere? Restate con noi, perché l’avventura sta per cominciare!

Il tanto atteso film "Coyote vs. Acme" sta finalmente per arrivare nelle sale cinematografiche, dopo essere stato miracolosamente salvato da un'eliminazione quasi certa. John Cena, una delle star del film, ha rotto il silenzio su questa incredibile vicenda. "Coyote vs. Acme" ha rappresentato uno dei casi più particolari nel mondo dell'animazione recente. Non solo era stato completato, ma era stato inizialmente cancellato per ragioni fiscali. La Warner Bros. Discovery aveva persino considerato di eliminarlo del tutto, seguendo le orme di altri progetti precedentemente accantonati. Fortunatamente, il destino del film ha preso una piega diversa, e ora si prepara per un'uscita cinematografica completa.