Covid la nuova variante Nimbus è arrivata in Italia | quali sono gli effetti sui contagi

La nuova variante Nimbus 232 sta rapidamente facendo parlare di sé in Italia, con i recenti report dell'Istituto Superiore di Sanità che evidenziano un aumento dei contagi. Sebbene sembri più abile nell’evadere le difese immunitarie, non ci sono ancora indicazioni di una maggiore severità dei sintomi. La situazione richiede attenzione e informazione: scopriamo insieme cosa comporta questa variante per la nostra salute e le misure da adottare.

Gli ultimi report settimanali dell'Istituto superiore di sanità (Iss) riferiscono che la nuova variante del SARS-CoV-2, NB.1.8.1, è presente anche in Italia. Anche se sembra riuscire a evadere la barriera immunitaria con più facilità rispetto alle altre varianti, non ci sono segnali che facciano sospettare una maggiore gravità dei sintomi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

