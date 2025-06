Costumista di Parthenope l’ipotesi della Procura | | Luca Canfora aggredito e ucciso

Le indagini sulla tragica morte di Luca Canfora, il costumista di Parthenope scomparso a Capri durante le riprese di un film di Paolo Sorrentino, si approfondiscono con una nuova ipotesi di reato: l'aggressione con conseguente omicidio. Dopo due anni di silenzio, la Procura di Napoli considera ora questa possibilità , affiancandola a quelle di suicidio e incidente. La verità sul drammatico evento potrebbe essere più complessa di quanto si pensasse, aprendo uno spiraglio di speranza per la giustizia.

Aggressione con conseguente omicidio: spunta una nuova ipotesi di reato, accanto al suicidio e all'incidente, nelle indagini della Procura di Napoli sulla morte di Luca Canfora (foto), il costumista del film Parthenope morto a Capri, due anni fa, durante le riprese del film del premio Oscar Paolo Sorrentino. L'ipotesi è stata formulata a seguito della seconda autopsia eseguita sui resti del costumista, piuttosto noto e apprezzato negli ambienti del cinema. Il sostituto procuratore titolare del fascicolo, Silvio Pavia, ha ora intenzione di prorogare ulteriormente le indagini, nelle quali l'ipotesi di omicidio ora coesiste con quelle del suicidio e all'incidente.

