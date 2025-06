Costone | staff completo Collini ‘senior skills coach’

La Vismederi Costone rafforza il suo staff tecnico confermando Marco Collini come ‘senior skills coach’ per un’altra stagione, un tassello fondamentale nella strategia di crescita della squadra. Con un’esperienza ricca e diversificata, Collini continuerà a portare competenza e passione, contribuendo al successo del club. La volontà di investire nel talento e nella formazione si riflette in questa scelta, che promette di elevare ancora di più le ambizioni della squadra.

La Vismederi Costone chiude il cerchio legato allo staff tecnico della prima squadra ufficializzando la conferma di Marco Collini (nella foto) per un’altra stagione. L’allenatore senese, che in passato ha ricoperto più volte il ruolo di capo allenatore sia nella società della Piaggia che in altre realtà, e che vanta numerose esperienze anche in categorie superiori, continuerà a svolgere il ruolo di ‘senior skills coach’. Collini, agli ordini di Michele Belletti e del suo staff, potrà così contribuire al lavoro tecnico dei gialloverdi, curando i fondamentali dei singoli atleti attraverso sessioni individuali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Costone: staff completo. Collini ‘senior skills coach’

In questa notizia si parla di: staff - collini - costone - senior

Monaco calma le acque: “Allarmismi eccessivi su Sinner. Berrettini ha sbagliato con il doppio, andava consigliato dallo staff” - Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, interviene sugli allarmismi eccessivi riguardanti Jannik Sinner e analizza l'errore di Matteo Berrettini nel doppio, suggerendo che avrebbe dovuto ricevere maggior supporto dallo staff.

Costone: staff completo. Collini ‘senior skills coach’; Basket, Marco Collini nuovo senior skills coach della Vismederi Costone; Costone-Mens Sana: derby totale!. Belletti squalificato, ipotesi Collini.

Costone: staff completo. Collini ‘senior skills coach’ - L’esperto tecnico potrà contribuire come in passato alla causa gialloverde "Felicissimo di rimanere, non solo mi appassiona ma mi gratifica molto". Come scrive sport.quotidiano.net

Marco Collini confermato Senior skills coach del Costone - Per Marco Collini si prospetta un’altra stagione al Costone, L’allenatore senese, che in passato ha ricoperto più volte il ruolo di capo allenatore ... Segnala ilcittadinoonline.it