Costituzione e riforme | accelerare per salvare il pianeta da un rapido degrado

Il degrado ambientale accelera, imponendo una rapida revisione delle nostre priorità e azioni. La riforma costituzionale, focalizzata sugli articoli 9 e 41, rappresenta un passo fondamentale per tradurre i principi in politiche concrete. Solo con un impegno condiviso e leggi chiare, come una legge quadro sul clima, potremo salvare il pianeta e garantire un futuro sostenibile. È tempo di fare la differenza, prima che sia troppo tardi.

di Andrea De Tommasi, del Comitato dell’ASviS, presieduto dal professore Enrico Giovannini, registrato nel sito ASviS del 14 06 2025 L’evento ASviS-Ecco-Globe Italia alla Camera ha fatto il punto sulle ricadute della riforma costituzionale agli art. 9 e 41. Necessarie politiche capaci di tradurre i principi in azioni concrete, a partire da una legge quadro sul clima. 140625 Il degrado ambientale accelera e costringe a rivedere le stesse previsioni degli scienziati, mentre gli strumenti legislativi per contrastarlo vengono definiti, in Italia, con eccessiva lentezza. Intorno a questi concetti si è mosso il convegno “ Costituzione: nuovi orizzonti per il nostro Paese ”, promosso da ASviS, Ecco – il think tank italiano per il clima e Globe Italia, che si è tenuto il 13 giugno nella Sala della Regina della Camera dei deputati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

